В Ульяновской области вынуждены приостановить вакцинацию от коронавируса из-за нехватки препаратов для прививок. В сегодняшнем сообщении регионального Минздрава говорится, что есть только второй компонент «Спутника».

Ежедневно в Ульяновской области прививают около пяти тысяч человек. Как передает ТАСС, очередная партия вакцины должна поступить в регион завтра.