Российские олимпийцы получили инструкцию, как вести себя на играх в Токио, — пишут «Ведомости»

Российские спортсмены получили инструкцию, как вести себя на Олимпиаде в Токио – для них подготовили ответы на возможные вопросы журналистов о допинговом скандале, харассменте и Крыме. Об этом со ссылкой на документ пишет газета «Ведомости».

Спортсменов, участвующих в играх в Японии, Олимпийский комитет России предупреждает о возможных провокациях в соцсетях и СМИ – как отмечается в инструкции, «любой неосторожный ответ, на который порой умело могут «развести» специально обученные люди, потом крайне негативно скажется» на репутации. Олимпийцев просят тщательно отбирать фотографии для соцсетей, осторожнее ставить лайки и писать комментарии. За спортсменов даже придумали ответы на вопросы СМИ – универсальный: no comments. Если спросят про Крым и Донбасс, надо говорить, что «спорт должен оставаться вне политики». На вопрос про допинговые скандалы, олимпийцы должны отвечать, что никогда в них не участвовали. Что касается домогательств, желательно отреагировать так – сказать, что никогда с ними не сталкивался в карьере, но такая проблема существует во многих странах и спортивный мир с ней справится. Про выступление под флагом Олимпийского комитета России спортсменам рекомендовано говорить, что они все равно представляют свою родину и это большая честь.

Источник газеты отмечает, что такие инструкции с политинформацией – новая практика для России. Раньше спортсменам подобных памяток не рассылали.