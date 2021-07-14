Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предлагает создать в регионе центр подготовки к международным соревнованиям, проводимым в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он надеется, что в ближайшие годы этот вопрос будет решен.
В настоящий момент во Владивостоке тренировки проводят российские олимпийцы. Олимпиада в Токио должна начаться 23 июля.
Губернатор Приморского края предлагает создать в регионе центр подготовки к международным соревнованиям
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предлагает создать в регионе центр подготовки к международным соревнованиям, проводимым в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он надеется, что в ближайшие годы этот вопрос будет решен.