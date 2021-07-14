Главы МИД стран-участниц ШОС сегодня проведут встречу, посвященную Афганистану

Руководитель центра изучения афганской политики Андрей Серенко рассказал «Эху», что на этом саммите вряд ли будет достигнут серьезный прогресс по данной проблеме. По мнению Андрея Серенко, наиболее важной задачей является разрешение гуманитарного кризиса в Афганистане, поскольку в стране сейчас около двухсот тысяч внутренних беженцев.
2021-07-14T10:35:03+03:00
2021-07-14T10:35:03+03:00
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10:35, 14 июля 2021
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