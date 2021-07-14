МВД подготовила регламент контроля за работодателями мигрантов. Как передает ТАСС, ведомство сможет проводить внеплановые проверки. Компаниям запрещено препятствовать сотрудникам полиции и уклоняться от контроля в сфере миграции. В понедельник вечером на юго-востоке Москвы произошла драка мигрантов из Центральной Азии. Более ста участников конфликта были задержаны и будут депортированы.

Политолог Алевтина Шевченко в эфире РБК сказала, что мигрантов надо проверять более тщательно и обучать перед выдачей разрешения на въезд.

Власти Москвы минувшим вечером заявили, что поводом драки у станции метро Кузьминки стал бытовой конфликт. Он произошел ранее на территории области.