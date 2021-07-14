Прокуроры проведут проверки во время приемной кампании в вузы. Особое внимание будет уделяться целевому набору студентов на бюджетные места. По всем нарушениям будут приняты меры, — обещают в Генпрокуратуре.
2021-07-14T10:32:28+03:00
2021-07-14T10:32:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2870844-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 14 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…