Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться в России до 20 сентября

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться в России до 20 сентября, — утверждает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В интервью агентству РИА «Новости» он напомнил, что сейчас препарат испытывают на добровольцах. Речь идет о подростках 12-18 лет. Исследования проводятся в двух московских больницах.