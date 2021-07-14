Гинцбург: Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться в России до 20 сентября

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться в России до 20 сентября, — утверждает глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В интервью агентству РИА «Новости» он напомнил, что сейчас препарат испытывают на добровольцах. Речь идет о подростках 12-18 лет. Исследования проводятся в двух московских больницах.
2021-07-14T10:32:13+03:00
2021-07-14T10:32:13+03:00
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10:32, 14 июля 2021
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