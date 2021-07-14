Советник Тихановской Вячорка предполагает возобновление протестов в Белоруссии в августе-сентябре

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка предполагает возобновление протестов в Белоруссии в августе-сентябре 2021 года. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Весь протест, вся революция, 12 месяцев волнами идет, просто раньше эти волны, фазы, были короче. Сейчас месяц-два Лукашенко бьет со своими пособниками-силовиками все живое, потом люди снова проявляют себя выходят, протестуют. Я думаю, что новые формы появятся, я предсказываю на август-сентябрь возобновление каких-то новых форм протеста. Плюс мы видим, что рабочие организуются, огромное недовольство среди госслужащих и работников предприятий», — сказал он.

Вячорка отметил, что репрессивная политика президента Белоруссии свидетельствует о его слабости «В ситуации с Лукашенко мы видим, что он всегда делает такие поступки, проводит репрессивные чистки, только тогда, когда чувствует себя неуверенно. Когда у него идет нормализация, стабилизация, встречи как на Западе, так и на Востоке, он ««отпускает», потому что «он контролирует, он батька, он начальник». А когда у него дела плохи, то он ищет виновных. До 9 августа же Россия была главным врагом, потому него Запад, потом Украина, потом США. То, что сейчас он убивает гражданское общество и уничтожает государственность Белоруссии изнутри – это не признак силы. Долго так продолжаться не может, в какой-то момент ему надо будет отпускать, думаю, что это уже начнется осенью. Очень много недовольства внутри его людей», — заключил он.

Кроме того, Франк Вячорка уверен, что встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко призваны убедить сторонников белорусского президента в наличии поддержки со стороны России. «Он [Лукашенко] убеждает своих сторонников, потому что его чиновники, номенклатурщики, начальники силовиков смотрят: как поведет себя Москва, как поведет себя Кремль. Он убеждает своих же сторонников, что есть поддержка: «За мной стоит сила. Да, возможно, я стар, я теряю контроль, возможно, я немножко того, но пока вы со мной, вас там прикроют». С другой стороны, он убеждает Путина и хочет получить от него карт-бланш на сталинский террор, который он начал устраивать в последние месяцы, закапывать все живое. Он пробует получить легитимизацию, Запад это, конечно, не проглотит, но проглотят другие страны, постсоветские республики», — сказал он. Вячорка отметил, что российскому президенту выгодно поддерживать статус-кво с Белоруссией в преддверии думских выборов и демонстрировать контроль над президентом Лукашенко. Накануне в Санкт-Петербурге завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сообщается, что речь шла о ситуации в экономике и сфере международных отношений. Ранее белорусский лидер при встрече говорил о давлении на Минск со стороны Запада. Это уже четвертая встреча В.Путина и А.Лукашенко с начала года.