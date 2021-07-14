МИД объяснил контакты с движением Талибан необходимостью доносить до него свою озабоченность обстановкой в регионе

МИД объяснил контакты с запрещенным террористическим движением Талибан необходимостью доносить до него свою озабоченность обстановкой в регионе.

Москва давно предвидела ухудшение ситуации в Афганистане и еще семь лет назад начала устанавливать контакты с талибами. Благодаря этому сейчас, когда обстановка обострилась на фоне вывода войск США, Россия может разговаривать с любой из сторон конфликта, отметил в комментарии агентству РИА «Новости» спецпредставитель президента по Афганистану директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. По его словам, эти тактически действия и тот факт, что Москва не «клеймила» Талибан позволяют вести с ним диалог. В минувший четверг делегация катарского офиса движения прибыла в Москву на переговоры. Встреча прошла на фоне масштабного наступления талибов на парвительственные силы в Афганистане. С момента объявления США о выводе войск, боевики взяли под контроль около 85% территории страны, в том числе районы у границы с Таджикистаном и Узбекистаном.

Российский МИД неоднократно критиковали за контакты с запрещенным в стране Талибаном. Ранее правозащитница Марина Литвинович потребовала от ЦИК снять с выборов главу министерства Сергея Лаврова за связь с террористическим движением.