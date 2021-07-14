ФБР, по данным американских СМИ, завело расследование против компании, поставлявшей продукцию в Россию в обход санкций

ФБР, по данным американской прессы, завело расследование против компании, поставлявшей продукцию в Россию в обход санкций. В числе получателей называется ФСБ.

В центре расследования, как пишет интернет-издание Daily Beast, оказалась американская компания Intertech Corporation. Ее заподозрили в поставках в Россию лабораторного оборудования, причем предназначалось оно, как утверждается, для «программ оружия массового уничтожения». Предприятие, как следует из материалов ФБР, фальсифицировало сопроводительные документы, маскировало конечных получателей и обходило санкции. Для всего этого американская Intertech, настаивают в Вашингтоне, использовала подставную компанию, которая, в свою очередь, поставляла товар одноименной российской дочерней фирме. Конкретная продукция не называется, однако с учетом санкций, которые были введены против российского «Интертека», в Штатах предполагают, что поставки касаются именно программы по химическому и биологическому оружию. Официальные обвинения, впрочем, пока не предъявлены.

В Москве информацию о расследовании ФБР пока не комментируют.