Россия, по оценкам ВОЗ, занимает четвертое место по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом

Более 5,5 миллионов зараженных зарегистрировано в России с момента начала пандемии, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Это несколько больше, чем во Франции, которая долгое время занимала четвертую позицию, а сейчас спустилась ниже. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Соединенных Штатах Америки, где зафиксировано более 33 миллионов заражений. Далее следует Индия с более чем 30 миллионами. Замыкает тройку Бразилия, где зарегистрировано почти 20 миллионов инфицированных. Данные ВОЗ немного разнятся с информацией, которая есть в распоряжение американского Университета Джонса Хопкинса. Согласно этим показателям, Москва находится на пятом месте. В первой тройке все так же остаются США, Индия и Бразилия. На четвертом же месте располагается Франция.

В ВОЗ также отмечали, что появлением нового штамма коронавируса ситуация с распространением опасной инфекции стала значительно хуже. В частности, серьезно выросли показатели смертности.