Пресненский суд Москвы сегодня проведет заседание по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била, который спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в апреле.

Ранее блогер говорил, что прекратит разыгрывать людей, если его не оправдает суд — об этом он сказал одному из журналистов. Эдвард Бил уже выплатил компенсацию всем пострадавшим, продав несколько своих автомобилей. Сейчас блогеру запрещено выходить из дома.