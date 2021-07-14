Z Архив новостей новости
5 0 6 145
09:35, 14 июля 2021

Пресненский суд Москвы сегодня проведет заседание по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била

Пресненский суд Москвы сегодня проведет заседание по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била, который спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в апреле.
Ранее блогер говорил, что прекратит разыгрывать людей, если его не оправдает суд — об этом он сказал одному из журналистов. Эдвард Бил уже выплатил компенсацию всем пострадавшим, продав несколько своих автомобилей. Сейчас блогеру запрещено выходить из дома.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил судьям ЕСПЧ уйти в отставку Это связано с решением в Старсбурге, которое обязывает Россию признать однополые союзы…

5 61 6 14899
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Либеральные вы наши Закон – строго репрессивный и направлен в первую очередь на ограничение прав граждан на мирные собрания и свободное выражение мнения. Хэштег #KilltheBill стал не менее популярным, чем фильм Тарантино…

5 122 6 11688 07:14
Блоги

+ Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев» 23:12 Владимир Путин ответил на вопросы о статье «Об историческом единстве русских и украинцев» Если свобода людей вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать об ограничениях. То же самое касается и государств…

5 154 6 20916 13.07
8читать ;смотреть
Блоги

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» Все ухищрения, связанные с проектом «анти-Рос­сия», нам понятны. И мы никогда не допус­тим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей исполь­зовали против России…

5 406 6 59115 12.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Но что не смешно, так это та опасность, которой американец подверг жизни и здоровье пассажиров поездов…

5 89 6 13047 12.07
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 396 6 61285 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Жуйков доктор химических наук, член Комиссии по предотвращению фальсификации научных исследований РАН

Так с кем надо кооперироваться, а с кем бороться? Некоторые резко осуждают Явлинского, некоторые — Навального. В общем, всё как хотелось власти. Но пока будет так жестко ставиться вопрос — вы за Явлинского или Навального — ничего не получится…

5 109 6 19365 11.07
Интервью 2021

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель федерального политкомитета партии «Яблоко»

Это популизм, который ведет к тому, что в стране появляются новые и новые уголовные дела. Вот из-за того, что их дурачат. Так вот, я говорю: дорогие, уважаемые сторонники Алексея Навального, это ваше право, но мы вот эту всю политику проводить не будем…

5 197 6 36584 09.07
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 97 6 18077 08.07
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Вопросы для тестового голосования 29-30 июля в Москве (электронное голосование) По Вашему мнению, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19?..

5 32 6 6553 13.07
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Свободный человек Губерман прошел тюрьму, ссылку и изгнание – ему были выписаны правильные пропорции, и все пошло на пользу!..

5 113 6 80263 07.07
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

К пониманию проблемы одного народа Народ один. Государствообразующие нации разные…

5 116 6 26311 13.07
Блоги

Британский бизнесмен Ричард Брэнсон успешно совершил полет в космос на своей ракете Он стал первым миллиардером, кому это удалось…

5 98 6 22310 11.07
Интервью Интервью

Марцин Пшидач гость: Марцин Пшидач заместитель Министра иностранных дел Республики Польша

Об отношениях Польши и России Я знаю позицию Путина, что НАТО – это дестабилизирующий фактор. Разве НАТО атаковало соседнюю Грузию и заняло ее территорию? Разве НАТО атаковало соседнюю Украину, отняло Крым и дестабилизировала Донбасс?..

5 36 6 8351 13.07
#слушать 23:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента России

Д.Песков: Россия ниоткуда не выходила. Президент констатирует эту ситуацию, этот юридический принцип.
М.Курников: То есть выход из Советского Союза — это не выход России из СССР, это выход всех республик. Я правильно понимаю логику президента?
Д.Песков: Ну конечно…

5 44 6 10411 13.07
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Не бывает прогресса а-ля-карт Хорошая новость здесь состоит в том, что подобные концепции не имеют отношения к реальной жизни и никто даже не думает, что они должны его иметь…

5 38 6 21563 07.07

Популярное за неделю

Новости

Полицейские задержали на Красной площади активиста в футболке с надписью «Свободу Навальному» По данным правозащитного проекта ОВД Инфо, сейчас задержанный находится в отделе полиции по району Китай-Город, однако в чем его обвиняют, неизвестно…

5 15 6 12719
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Шприцеметатель в зоопарках используют для усыпления спятивших носорогов. Но это можно использовать и с москвичами тоже, устраивая на них ночные сафари. Употребить для вакцинации уклонистов…

5 42 6 89490 07.07
#слушать 53:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной по футболу?
5 32 6 12626 08.07
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Колоться и умирать В России официально около ста заражений на сто тысяч за неделю. Но в Германии этому никто не верит…

5 143 6 469745 09.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Пенсионеры, заберите свои деньги Пенсионеры, заберите свои деньги У нас пенсионеры, мягко говоря, не жируют. Тем удивительнее ситуация, когда россияне, которым положена выплата накопительной части пенсии, не обращаются за ней…

5 43 6 174324 13.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9186489
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4964027

Сегодня в эфире