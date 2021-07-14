Пресненский суд Москвы сегодня проведет заседание по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била, который спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в апреле.
Ранее блогер говорил, что прекратит разыгрывать людей, если его не оправдает суд — об этом он сказал одному из журналистов. Эдвард Бил уже выплатил компенсацию всем пострадавшим, продав несколько своих автомобилей. Сейчас блогеру запрещено выходить из дома.
Пресненский суд Москвы сегодня проведет заседание по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била
Пресненский суд Москвы сегодня проведет заседание по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била, который спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в апреле.