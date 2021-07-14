Производители предупреждают о риске роста цен на соль. Как пишет газета «Коммерсантъ», соледобывающие предприятия столкнулись с дефицитом полувагонов, что может грозить срывом поставок. Заявки компаний удовлетворяются примерно наполовину.

Руспродсоюз уже предупредил об этом руководство Минтранса.