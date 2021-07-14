Дипмиссия США в Гаване посоветовала американцам в связи с беспорядками избегать посещения ряда районов столицы Кубы, а также не пользоваться дорогами, ведущими в аэропорт.

Многотысячные антиправительственные акции прошли во многих городах Кубы в минувшие выходные. Сегодня стало известно об одном погибшем. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил в организации беспорядков Вашингтон. При этом Родригес подчеркнул, что руководство Кубы не настроено на ухудшение отношений с США.