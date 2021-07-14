Россия вновь вышла на четвертое место в мире по числу случаев коронавируса, — пишет «Коммерсантъ»

Россия вновь вышла на четвертое место в мире по числу случаев коронавируса, — пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные оперативного штаба. В общей сложности в нашей стране зарегистрировано более 5800 миллионов заболевших. Первые три места в рейтинге занимают США, Индия и Бразилия.
2021-07-14T09:32:20+03:00
2021-07-14T09:46:37+03:00
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09:32, 14 июля 2021
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