Сериалы «Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на телевизионную премию «Эмми». Каждый из них представлен в 24 категориях. Чуть меньше номинаций получил мини-сериал «Ванда/Вижн». Премия «Эмми» будет вручаться в середине сентября.
2021-07-14T09:08:24+03:00
2021-07-14T09:08:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:08, 14 июля 2021
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