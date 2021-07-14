Сериалы «Корона» и «Мандалорец» лидируют по числу номинаций на телевизионную премию «Эмми». Каждый из них представлен в 24 категориях. Чуть меньше номинаций получил мини-сериал «Ванда/Вижн». Премия «Эмми» будет вручаться в середине сентября.