В афганских тюрьмах сейчас находятся 2-3 десятка людей, утверждающих, что у них есть российское гражданство. Об этом заявил агентству РИА «Новости» спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, это люди, которые приехали в Афганистан под разными предлогами. Похожая ситуация наблюдается и в Сирии.

Министры иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества сегодня должны принять решение по ситуации в Афганистане. Об этом ранее говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. Ситуация в Афганистане резко обострилась после начала вывода войск НАТО. Талибы продолжают наступательные операции, устанавливая контроль над целыми районами.