Запрет выступать на Олимпиаде с флагом и гимном не сказался на настрое спортсменов, — утверждает министр спорта

Запрет выступать на Олимпиаде с флагом и гимном не сказался на настрое российских спортсменов, — утверждает министр спорта Олег Матыцин. Сегодня он встречается с российскими олимпийцами, которые готовятся к играм на базе во Владивостоке. Олимпиада в Токио должна начаться 23 июля.