Запрет выступать на Олимпиаде с флагом и гимном не сказался на настрое спортсменов, — утверждает министр спорта

Запрет выступать на Олимпиаде с флагом и гимном не сказался на настрое российских спортсменов, — утверждает министр спорта Олег Матыцин. Сегодня он встречается с российскими олимпийцами, которые готовятся к играм на базе во Владивостоке. Олимпиада в Токио должна начаться 23 июля.
2021-07-14T09:03:39+03:00
2021-07-14T09:03:39+03:00
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09:03, 14 июля 2021
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