Вакцинировать подростков от коронавируса начнут уже в середине сентября

В последнее время серьезно выросло число детей, болеющих опасной инфекцией, рассказал агентству РИА «Новости» директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. В связи с этим, уверен он, необходимо как можно быстрее защитить их.

Сейчас в столице уже проходит тестирование препарата на подростках. Так, по словам Гинцбурга, в начале июля первый компонент препарата «Спутник» получили 20 испытуемых. Лишь у двоих была немного повышенная температура. В центре имени Гамалеи подчеркнули, что это нормальное явление, гарантирующее, что организм реагирует на вакцину. Ранее активисты общественного движения «Родители Москвы» говорили об опасности подобных тестов. В частности, они указывали на то, что до их пор не понятно, каким будет отложенный эффект от вакцинации, поэтому это может быть опасно для несовершеннолетних.

Всего в исследованиях принимают участие 100 несовершеннолетних, испытания проходят на базе двух столичных больниц: имени Башляевой и Морозовской.