МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Московской области. В связи с этим граждан призывают воздержаться от посещения лесов и разведения костров. В п Москве предпоследний пожарный уровень погодной опасности сохраняется восьмой день подряд.
2021-07-14T08:40:24+03:00
2021-07-14T09:06:07+03:00
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08:40, 14 июля 2021
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