Выплаты на детей от 6 до 18 лет для подготовки к школе начнутся с 16 августа, — информирует Министерство труда. По словам министра Антона Котякова, большинство родителей получат деньги именно в этот день. Он напомнил, что многие уже получили в личном кабинете на Госуслугах соответствующие заявления.

По оценкам правительства, выплату в 10 тысяч рублей получат порядка 20 миллионов детей.