Общественный транспорт в Туве не будет работать по выходным. Такое решение власти приняли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер местного правительства Саида Сенгии.

Также в Туве планируют ужесточить требования к работе кафе и ресторанов. Они будут работать только на вынос и доставку