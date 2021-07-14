Роспотребнадзор: Стабильная эпидемиологическая ситуация в России будет сохраняться в июле и начале августа

Стабильная эпидемиологическая ситуация в России будет сохраняться в июле и начале августа, — считают в Роспотребнадзоре. Замдиректора НИИ эпидемиологии Александр Горелов сказал ТАСС, что затем можно будет говорить о тенденции к снижению числа инфицированных. По его словам, такой сценарий возможен при сознательном отношении граждан к вакцинации и соблюдении санитарных правил

Напомню, — накануне в России было зарегистрировано чуть менее 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.