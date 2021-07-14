Германия выступает за сохранение транзита газа РФ через Украину после завершения строительства «Северного потока»

Германия выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в случае завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом заявила канцлер Ангела Меркель в Берлине. Сегодня Меркель отправляется в Соединенные Штаты. В ходе визита тема «Северного потока — 2» будет одной из главных.