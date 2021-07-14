ФБР, по данным американских СМИ, ведет расследование против американской компании из-за поставок продукции в Москву. Как сообщает информационный портал The Daily Beast, речь идет о компании Intertech Corporation, которая поставляет лабораторное оборудование в Россию. В числе получателей могла быть Федеральная служба безопасности.

Согласно документам, следователи подозревают компанию в том, что она преднамеренно фальсифицировала сопроводительные документы

Издание отмечает, что официальных обвинений в адрес Intertech пока не выдвинуто.