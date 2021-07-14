Актер и комик, создатель фильма Борат, Саша Барон Коэн выиграл суд у одного из героев своего документального сатирического шоу «Кто есть Америка?». Против Коэна подал в суд и проиграл бывший верховный судья Алабамы и кандидат в сенаторы Рой Мур, обвиненный в педофилии и получивший политическую поддержку Дональда Трампа.

В 2018 году на Showtime вышел сатирический документальный сериал Саши Барона Коэна «Кто есть Америка?». В каждой серии актер представал в разных образах — от ультраправого сторонника теорий заговора до бывшего британского заключенного, и отправлялся брать интервью у ничего не подозревающих политиков и публичных персон или просто в народ, выдвигая абсурдистские предложения, высмеивая взгляды своих героев и американскую реальность. Героями сериала стали сенатор Берни Сандерс, бывший вице-президент Дик Чейни, несколько консервативных конгрессменов и бывший верховный судья Алабамы, выдвигавшийся в Сенат в 2017 году и оказавшийся в центре скандала республиканец Рой Мур. Несколько женщин обвинили Мура в том, что он склонил их к отношениям, когда они были подростками. Рой Мур проиграл гонку в Сенат, хотя за него агитировал тогдашний президент Дональд Трамп. В серии «Кто есть Америка?» Саша Барон Коэн представляется Муру экспертом по антитерроризму и бывшим агентом Моссада и демонстрирует политику детектор педофила — герой Коэна испытывает прибор на Рое Муре и электроника показывает, что перед зрителями — действительно педофил.

Судья отказал Рою Муру в удовлетворении иска о клевете на основании того, что контракт, подписанный политиком перед интервью с продюсерами шоу, однозначно отменяет право на обращение в суд. Кроме того, написал судья в решении, ни один здравомыслящий зритель не мог воспринимать утверждения Саши Барона Коэна всерьез, учитывая сатирическую природу шоу и весь контекст.