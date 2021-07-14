Главы МИД стран Шанхайской организации сотрудничества сегодня примут заявление по ситуации в Афганистане. Россию на встрече в Душанбе будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» выразил сомнение, что будет достигнут реальный прогресс по данной проблеме.

По мнению Андрея Серенко, сейчас важнее всего разрешить гуманитарный кризис, потому что в Афганистане из-за наступления запрещённой в России террористической организации «Талибан» свои дома покинули около 200 тысяч человек.