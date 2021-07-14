Российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио, по данным «Ведомостей», проинструктировали, как общаться с прессой

Российских спортсменов, которые будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио, по данным газеты «Ведомости», проинструктировали, как общаться с прессой.

Чем ближе становится дата начала Игр, тем больше вопросов будет поступать атлетам, уверены в Олимпийском комитете России. В связи с этим организация подготовила определённые инструкции, говорится в публикации издания. В частности, спортсменам могут быть заданы вопросы, касающиеся политики. На них рекомендовано отвечать «без комментариев» за исключением нескольких вариантов. Так, по поводу движения Black Lives Matter необходимо говорить, что отношение к такому течению – личное дело каждого. Отвечать «спорт должен оставаться вне политики» рекомендуется на вопросы, связанные с Крымом и Донбассом. Санкции уполномочен комментировать тот, кто их вводит, отмечают в ОКР. Что же касается того, что российские атлеты будут выступать под флагом Олимпийского комитета, спортсмен должен сказать, что в любом случае представляет свою страну вне зависимости от того, звучит ли гимн России. Отдельно отмечается, что не стоит поддаваться на провокации в социальных сетях, а лучше и вовсе свести это общение к минимуму.

В Государственной думе рассказали, что инструктаж для спортсменов — это нормальная практика на Западе, в России же такое в последний раз было в Советском союзе.