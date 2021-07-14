Гостелевидение Белоруссии утверждает, что россиянин Егор Дудников признал вину. В показанном накануне фильме говорится, что он якобы подтвердил причастность к ряду деструктивных телеграм-ресурсов, в частности, к признанному экстремистским каналу «Отряды гражданской самообороны Беларуси». Ранее его адвокат говорил, что уголовное дело возбудили против 20-летнего россиянина из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.