Гостелевидение Белоруссии утверждает, что россиянин Егор Дудников признал вину. В показанном накануне фильме говорится, что он якобы подтвердил причастность к ряду деструктивных телеграм-ресурсов, в частности, к признанному экстремистским каналу «Отряды гражданской самообороны Беларуси». Ранее его адвокат говорил, что уголовное дело возбудили против 20-летнего россиянина из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.
2021-07-14T07:32:05+03:00
2021-07-14T07:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:32, 14 июля 2021
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