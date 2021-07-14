Федеральная антимонопольная служба изучит сегодня иск футбольного клуба «Ахмат» к компании Google.

Контролирующий орган принял решение о привлечении спортивного клуба в качестве заинтересованного лица.

Конфликт возник после того, как из-за санкций США в отношении Фонда имени Ахмата Кадырова был заблокирован канал грозненского клуба «Ахмат» на видеосервисе YouTube. По ограничения также попали 13 человек и шесть организаций.

В федеральную антимонопольную службу спортивное объединение обратилось в связи с тем, что, по их мнению, компания злоупотребляет своим положением на рынке социального сетевого видеохостинга, говорится в заявлении «Ахмата».

ФАС же отмечает, что иск футбольного клуба поступил к ним уже после того, как в отношении Google ведомством было возбуждено дело из-за доминирующего положения на рынке сервисов YouTube. Ведомство уже усмотрело признаки того, что Google создает существенные риски быть заблокированными для распространителей контента.

Сам же иск столичный суд будет рассматривать в декабре.