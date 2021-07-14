В Витебске сегодня открывается фестиваль искусств «Славянский базар». Его проведут в 30-й раз под патронатом Александра Лукашенко. В этом году мероприятие сопровождается чередой скандалов и его критикой из-за ситуации в Белоруссии.

На юбилейном фестивале выступят, несмотря на призывы многих белорусов этого не делать, российские певцы Григорий Лепс и Николай Басков. Примут участие в «Славянском базаре» Вячеслав Малежик, Лариса Долина, Хор Турецкого, группа Воровайки, а также местные ВИА Песняры и Сябры. Некоторые артисты уверяют, что просто споют для людей и не намерены выкрикивать со сцены политических лозунгов. Так объяснил своё желание участвовать в мероприитяии певец Сосо Павлиашвили. Впрочем, многие исполнители отказались от участия в «Славянском базаре». В их числе — российские артисты Александр Буйнов, Анита Цой, Наташа Королёва, Сергей Пенкин. Они сделали это на фоне критики фестиваля, который ассоциируется с Александром Лукашенко. Не приедет в Витебск из-за политического кризиса в Белоруссии грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, ряд артистов из Украины и Израиля. После того как появилась программа фестиваля, жители разных городов Белоруссии призвали артистов бойкотировать «Славянский базар». Некоторые так и поступили.



В министерстве культуры Белоруссии уверяют, что отказ не повлияет на проведение «Славянского базара». По мнению главы ведомства, фестиваль превосходит музыкальный конкурс «Евровидение», поскольку в Витебске артисты показывают «настоящее вокальное мастерство».