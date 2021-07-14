Белорусский лидер Александр Лукашенко пообещал российскому коллеге выплатить кредит. Это произошло после их встречи в Санкт-Петербурге.

Белоруссия, как объявил Александр Лукашенко, всегда свято старается выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будет их выполнять, чего бы её ни стоило. Руководитель республики добавил, что его страна находится в непростом финансовом положении, а со стороны России была оказана очень серьёзная поддержка.

После этого президент Владимир Путин назвал Белоруссию надёжным и стабильным партнёром. Он отметил, что золотовалютные резервы республики значительно превышают необходимый уровень для обслуживания внешнеторговых операций.

Очный разговор глав государств состоялся вчера. До этого общественности не было известно о планах Александра Лукашенко приехать в Санкт-Петербург, в графике российского президента встреча также не значилась. Как отмечает белорусский телеграмм-канал «Пул первого», разговор с Путиным на этот раз длился более пяти часов.

Предыдущая встреча Путин и Лукашенко прошла в мае. Тогда они обсудили второй трансфер на пятьсот миллионов долларов в рамках российского кредита Белоруссии. Его общая сумма составляет полтора миллиарда долларов.