Российских спортсменов, как пишут «Ведомости», проинструктировали, как общаться с журналистами в Токио. На вопрос о Крыме и Донбассе следует сказать, что спорт должен оставаться вне политики, предлагают в Олимпийском комитете России. Если спросят о движению против расизма Black Lives Matter, то спортсмен, согласно инструкции, скажет, что отношение к такому движению – личное дело каждого, но Олимпиада не должна становиться площадкой для каких-либо акций. Олимпийские игры начнутся в Токио 23 июля.
2021-07-14T06:31:38+03:00
2021-07-14T06:31:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 14 июля 2021
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