Российских спортсменов, как пишут «Ведомости», проинструктировали, как общаться с журналистами в Токио. На вопрос о Крыме и Донбассе следует сказать, что спорт должен оставаться вне политики, предлагают в Олимпийском комитете России. Если спросят о движению против расизма Black Lives Matter, то спортсмен, согласно инструкции, скажет, что отношение к такому движению – личное дело каждого, но Олимпиада не должна становиться площадкой для каких-либо акций. Олимпийские игры начнутся в Токио 23 июля.