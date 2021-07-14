Глава центра имени Гамалеи считает, что в России в сентябре может начаться вакцинация подростков. Александр Гинцбург сказал, что для этого все делается, передает РИА Новости. Агентство отмечает, что в Москве проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.