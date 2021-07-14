Глава центра имени Гамалеи считает, что в России в сентябре может начаться вакцинация подростков. Александр Гинцбург сказал, что для этого все делается, передает РИА Новости. Агентство отмечает, что в Москве проходит исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет, оно началось в столице 5 июля на базе двух больниц: детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для участия в нем выбрали 100 детей, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.
2021-07-14T06:31:21+03:00
2021-07-14T06:31:21+03:00
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06:31, 14 июля 2021
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