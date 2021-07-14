В США вводят временный запрет на ввоз собак

Это коснется 113 стран.

В первую очередь эти требования необходимы для обеспечения здоровья домашних питомцев, говорится в заявлении Центра по контролю и предотвращению заболеваний Соединённых штатов. Связано это с опасениями возникновения вспышки бешенства. По мнению специалистов, ввоз даже одного больного питомца может привести к передаче инфекции не только домашним и диким животным, но и людям.

Ограничения коснутся более 100 стран по всему миру. Центр по контролю заболеваний отмечает, что наиболее опасными с точки зрения распространения бешенства считаются Россия, Китай, Индия, Бразилия, Перу и Индонезия. Всего же, около 6% всех ввозимых в страну собак пребывают именно из этих неблагоприятных государств.

Исключение могут сделать только для служебных животных или для людей, которые переезжают жить в США со своим домашним питомцем.

Ограничение на ввоз собак в Соединенные штаты вводится минимум на один год, но в случае необходимости его могут продлить.