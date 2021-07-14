Парад в честь Дня взятия Бастилии пройдет сегодня в Париже. Из-за коронавируса пустят на него только привитых, переболевших или предъявивших справки.

Около пяти тысяч военных пройдутся по Елисейским полям. В параде, помимо пеших солдат, поучаствуют кавалерия, автомобили, а также самолёты и вертолёты. Ожидается, что на трибунах для зрителей будет двадцать пять тысяч мест. Ограничение в этом случае только одно – зоны со стоячими местами заполнят согласно расчёту по четыре квадратных метра на человека.

Пускать планируют всех желающих, но при условии, что у них будут маски и один из трёх документов — отрицательный тест на наличие коронавирусной инфекции, сертификат о прохождении вакцинации или справка о том, что человек уже переболел.

Как отмечает французское радио RFI, парад пройдёт под девизом «завоевать будущее». Предполагается, что он отсылает к способности французов к преодолению трудностей, связанных с пандемией.

День взятия Бастилии – один из главных праздников для республики. Считается, что после штурма крепости началась Великая французская революция.

Почти за полтора века 2020-ый был единственным годом, когда в Париже не проводили парада по случаю этого праздника. Из-за пандемии вместо него организовали закрытую церемонию без зрителей.