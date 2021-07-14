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06:06, 14 июля 2021

Арбитражный суд Москвы рассмотрит жалобу «Яндекса» на Федеральную антимонопольную службу

Арбитражный суд Москвы рассмотрит жалобу «Яндекса» на Федеральную антимонопольную службу. Компания не согласна с претензиями ведомства из-за работы ряда сервисов.

Спор отечественного IT-гиганта с регулятором тянется с апреля, когда ФАС обвинила «Яндекс» в преимущественном продвижении собственных сервисов при поисковой выдаче. Речь идет об инструменте, который на профессиональном сленге называется «колдунщики».
Система предусматривает выдачу расширенных ответов для компаний, которые согласятся на партнерскую программу «Яндекса». Сайты при этом обязаны установить ряд инструментов. Но несколько крупных компаний, например, онлайн-кинотеатр ivi и агентство недвижимости ЦИАН, отказались от сотрудничества, из-за чего, по их мнению, они стали хуже отображаться в результатах поиска «Яндекса».
Антимонопольщики обвинили «Яндекс» в создании дискриминационных условия и возбудили против компании дело. Представители корпорации просят вернуть обсуждение на этап исполнения предупреждения.

Рассмотрение антимонопольного дела против «Яндекса» состоится 21 июля.


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