Глава МВД Украины Арсен Аваков накануне подал в отставку. Он занимал этот пост почти семь с половиной лет. Его отставку должна еще утвердить Верховная Рада. Уход Авакова из правительства может быть связан с тем, что президент хочет видеть на должности главы МВД менее независимого силовика, сказал нам директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Как сообщили в пропрезидентской фракции, глава государства Владимир Зеленский предложил на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского, депутата и главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности.