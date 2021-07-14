В США вступил в силу запрет на ввоз собак из более чем сотни стран, включая Россию

Американские специалисты полагают, что в государствах, которые вошли в перечень, имеется повышенная опасность заражения животных бешенством. Как передает ТАСС, запрет распространяется на тех собак, которые в последние полгода находились на территориях этих стран. Помимо России, в их числе также Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.