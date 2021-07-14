В Якутии, по данным властей, горит больше миллиона гектаров леса

Это свыше 300 пожаров, из которых сейчас тушат 76, передает «Интерфакс». На борьбу с огнем направили почти 2,5 тысячи человек и 320 единиц техники. На всей территории республики действуют режим ЧС в лесах и особый противопожарный режим.

