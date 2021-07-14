Специалисты в США обнаружили, что хакеры-вымогатели, которых связывают с Россией, исчезли из сети

Сайты группировки REvil перестали работать, передает телеканал CNN. По словам одного из экспертов по кибербезопасности, это может быть связано с плановыми техническими работами, тем, что группировка решила выйти из игры, или ответной атакой властей.

Ранее эти хакеры заставили одного из крупнейших в США производителей мяса заплатить им 11 миллионов долларов, а недавно атаковали серверы IT-компании Kaseya, в результате которой пострадали фирмы и организации в шести странах.

В пятницу на прошлой неделе тему кибератак обсудили президенты США и России. Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США примут меры против хакеров в России, если этого не сделает Москва.