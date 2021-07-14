Бывший глава Верховного суда штата Алабама проиграл иск против британского комика Саши Барона Коэна

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка окончательно отклонил претензии к актеру, передает британская медиакомпания «Би-би-си». Бывший судья Рой Мур подал в суд из-за одного из эпизодов сатирического сериала «Кто есть Америка?» с его участием. Тяжба продолжалась два года.