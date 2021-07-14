Глава МВД Украины Арсен Аваков накануне подал в отставку

Он занимал этот пост почти семь с половиной лет. Его отставку должна еще утвердить Верховная Рада. Как сообщили в пропрезидентской фракции, глава государства Владимир Зеленский предложил на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского, депутата и главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности.