Производители западных вакцин изучают, можно ли устранить риск образования тромбов, пишет издание Wall Street Journal

По его сведениям, исследования проводят компании Johnson & Johnson, AstraZeneca и Оксфордский университет вместе с независимыми учеными. По данным источников издания, есть надежда, что причина образования тромбов может быть выявлена, и AstraZeneca сможет изменить свою вакцину к следующему году.