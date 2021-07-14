Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал ЕСПЧ за рекомендацию признать в России однополые союзы

Он призвал судей Европейского суда по правам человека подать в отставку. Володин подчеркнул, что в Конституции теперь зафиксировано понятие брака как союза мужчины и женщины, передает РИА Новости. Накануне суд в Страсбурге признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

