Глава российского телеканала RT-Arabic сообщила об освобождении в Багдаде своего корреспондента

Журналист был задержан из-за истечения срока действия разрешения на работу. Телеканал RT-Arabic также сообщил, что власти Ирака закрыли его офис в столице страны и конфисковали оборудование, передает ТАСС. Причины не указаны. Канал круглосуточно вещает на арабском и является частью телесети RT, которая финансируется правительством России.