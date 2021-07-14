Пять стран присоединились к экономическим санкциям ЕС против Белоруссии

Это кандидаты на вступление в Евросоюз Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. К настоящему моменту Евросоюз ввел 4 пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии, включая такие заводы,как МАЗ и БелАЗ. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов самолетов своих авиакомпаний над территорией Белоруссии и ограничили импорт из республики.