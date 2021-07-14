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03:17, 14 июля 2021

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев уверен, что за рубежом специально затягивают регистрацию «Спутника»

По его словам, производителю российской вакцины за границей предъявляют завышенные требования, чтобы расчистить пространство для своих вакцин. Сенатор при этом назвал зарубежные препараты «доморощенными», передает ТАСС.
Накануне агентство «Рейтер» сообщило, что процесс одобрения «Спутника» в ЕС тормозится тем, что российский разработчик вакцины все еще не предоставил данные о клинических испытаниях и о возможных негативных последствиях.
Российский фонд прямых инвестиций, который торгует вакциной «Спутник», назвал статью агентства фейковой и заявил, что ожидает регистрации препарата в ЕС в ближайшие месяцы.


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