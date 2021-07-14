В Москве сегодня может быть установлен шестой за лето температурный рекорд

В столичном метеобюро напомнили «Интерфаксу», что максимум для 14 июля был установлен в Москве в 1951 году и составляет 34,1 градуса. На сайте Гидрометцентра отмечается, что предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности в столице сохраняется восьмой день подряд.

