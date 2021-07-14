Российский футбольный союз сообщил о предложении экспертов убрать лимит на легионеров

Из-за него клубы переплачивают игрокам, при этом нужно добавить командам мотивацию растить собственных футболистов, считают в голландской компании Hypercube, которая ранее помогла реформировать чемпионаты по футболу в Бельгии, Дании и Австрии. В РФС накануне заявили о необходимости масштабной реформы, чтобы сделать чемпионат страны привлекательнее для зрителей и спонсоров.
2021-07-14T02:05:41+03:00
2021-07-14T02:05:41+03:00
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02:05, 14 июля 2021
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